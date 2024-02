Drones atingem base militar dos EUA no leste da Síria

Apoie o 247

Sputnik - A rede de notícias libanesa Al-Mayadeen noticiou na manhã desta quinta-feira (8) que a base militar norte-americana no campo petrolífero de Al-Omar, localizada na cidade de Deir Ezzor, no leste da Síria, foi alvo de um ataque com aeronaves não militares tripuladas.

Minutos depois, a agência de notícias Younews escreveu também que as forças de ocupação americanas estavam em alerta no campo petrolífero de Al-Omar com a cooperação das milícias curdas.

Por sua vez, indicam os relatórios, um grande número de drones americanos realiza voos extensos nos céus a leste de Deir Ezzor.

Nenhum grupo assumiu ainda a responsabilidade por este ataque e não foram divulgados mais detalhes sobre possíveis danos ou vítimas.

