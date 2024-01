Drones israelenses atacam hospital no sul de Gaza, diz Crescente Vermelho Palestina

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

GAZA/DOHA/TEL AVIV (Reuters) - O Crescente Vermelho Palestino acusou Israel de atirar nesta sexta-feira (19) contra um hospital em Khan Younis, enquanto um grande avanço na principal cidade do sul da Faixa de Gaza ameaçava as poucas instalações de saúde ainda abertas.

O Crescente Vermelho disse que pessoas deslocadas ficaram feridas “devido aos intensos tiros dos drones israelenses contra cidadãos do Hospital Al-Amal”, bem como da base da agência de resgate. Os militares disseram que estavam verificando o relatório.

continua após o anúncio

Perto dali, na mesma cidade, tanques israelitas também se aproximavam do maior hospital ainda em funcionamento de Gaza, Nasser, onde as pessoas relataram ter ouvido tiros vindos do oeste. Os moradores também relataram ferozes tiroteios no sul.

Israel lançou esta semana um novo avanço importante em Khan Younis para capturar a cidade, que diz ser agora a principal base do Hamas que atacaram cidades israelitas em 7 de Outubro, precipitando uma guerra que devastou a Faixa de Gaza.

continua após o anúncio

O Ministério da Saúde de Gaza disse que 142 palestinos foram mortos e 278 feridos em Gaza nas últimas 24 horas, elevando o número de mortos em mais de três meses de conflito para 24.762.

A Organização Mundial da Saúde afirma que a maioria dos 36 hospitais do enclave pararam de funcionar. Apenas 15 estão funcionando parcialmente e estes operam com até três vezes a sua capacidade, sem combustível adequado ou suprimentos médicos, afirma.

continua após o anúncio

Autoridades israelenses acusam o Hamas de operar em hospitais, incluindo Nasser, o que a equipe nega.

Estima-se que mais de 1,7 milhões de pessoas – cerca de 75% da população de Gaza – tenham sido expulsas de acordo com dados da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA). Muitos procuraram refúgio em tendas que pouco os protegem dos bombardeios e das doenças.

continua após o anúncio

Netanyahu rejeita estado

Embora afirmasse que não se esquivava da "tragédia humana" infligida aos civis de Gaza, o presidente israelita, Isaac Herzog, classificou a ofensiva como um passo em direção a relações mais pacíficas com os palestinianos no futuro e ao reforço da segurança global, durante a sua aparição na Conferência Mundial. Fórum Econômico em Davos.

No norte, onde Israel diz ter começado a retirar tropas e a passar para operações de menor escala, 12 pessoas foram mortas em ataques israelitas a um edifício residencial perto do Hospital Al Shifa, em grande parte inoperante, na cidade de Gaza, disseram autoridades de saúde palestinas.

continua após o anúncio

Um ataque israelense a uma casa no campo de refugiados de Al-Nusseirat, no centro da Faixa de Gaza, matou cinco palestinos, disseram autoridades de saúde.

O ataque de Israel a Gaza foi desencadeado por ataques do Hamas, nos quais cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 253 feitas reféns, das quais cerca de metade ainda estão em Gaza, segundo dados israelitas.

continua após o anúncio

Washington teve pouco sucesso em persuadir o seu aliado a aliviar a situação da população civil, privada desde Outubro da maior parte da ajuda regular de que dependia, e muito menos de cuidados médicos adequados para as mais de 62 mil pessoas que foram feridas.

Israel diz que continuará a lutar até que o Hamas seja erradicado, um objetivo que os palestinianos consideram inatingível devido à estrutura do grupo e às raízes profundas num enclave que dirige desde 2007.

continua após o anúncio

Diplomatas estavam a lidar na sexta-feira com as repercussões depois de o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter aparentemente descartado um Estado palestiniano independente, rejeitando um pilar de longa data da estratégia dos EUA no Médio Oriente.

“Israel deve ter controle de segurança sobre todo o território a oeste do rio Jordão”, disse Netanyahu em entrevista coletiva em Tel Aviv na quinta-feira. “Isso vai contra o princípio da soberania, mas o que se pode fazer?”

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, respondeu numa conferência de imprensa que o estabelecimento de um Estado palestiniano era a única forma de proporcionar segurança duradoura ao próprio Israel, juntamente com reconstrução, governação e segurança para Gaza.

Rússia pressiona para liberação de reféns

Num dos inúmeros protestos em Israel desde 7 de outubro para pressionar por ações que garantam a libertação dos reféns, cerca de 200 mulheres marcharam em Tel Aviv na sexta-feira, incluindo uma puxada numa jaula. Eles gritavam “O tempo deles está acabando, traga-os de volta”.

O ministro do gabinete israelense e ex-chefe militar, Gadi Eizenkot, disse que um acordo será necessário em breve para que os reféns sejam libertados com vida.

"Acho que é necessário dizer com ousadia que é impossível trazer os reféns de volta vivos num futuro próximo sem um acordo", disse Eizenkot ao programa Uvda do Canal 12.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse na sexta-feira que recebeu uma delegação do Hamas e instou-o a libertar os reféns, incluindo três cidadãos russos. O Hamas disse que ambos os lados enfatizaram a importância de se chegar a um cessar-fogo.

Além de Gaza, Israel também realizou incursões na Cisjordânia ocupada, que assistiu à pior violência dos últimos anos.

Um adolescente palestino-americano foi morto pelas forças de segurança israelenses na sexta-feira, disseram autoridades de saúde palestinas. Os militares israelenses não responderam imediatamente a um pedido de comentários.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: