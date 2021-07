Duas doses da Pfizer e AstraZeneca garantem eficácia contra variante delta

O estudo, publicado no New England Journal of Medicine, descobriu que duas doses da injeção da Pfizer foram 88% eficazes na prevenção da doença sintomática da variante Delta edit

LONDRES (Reuters) - Duas doses da vacina COVID-19 da Pfizer ou da AstraZeneca são quase tão eficazes contra a variante coronavírus Delta altamente transmissível quanto contra a variante Alfa anteriormente dominante, mostrou um estudo publicado na quarta-feira.

Autoridades dizem que as vacinas são altamente eficazes contra a variante Delta, agora a variante dominante em todo o mundo, embora o estudo reiterasse que uma dose das vacinas não é suficiente para uma alta proteção.

O estudo, publicado no New England Journal of Medicine, confirma as principais descobertas fornecidas pela Public Health England em maio sobre a eficácia das vacinas COVID-19 feitas pela Pfizer-BioNTech e Oxford-AstraZeneca, com base em dados do mundo real.

PUBLICIDADE

O estudo de quarta-feira descobriu que duas doses da injeção da Pfizer foram 88% eficazes na prevenção da doença sintomática da variante Delta, em comparação com 93,7% contra a variante Alfa, amplamente o mesmo relatado anteriormente.

Duas injeções da vacina AstraZeneca foram 67% eficazes contra a variante Delta, acima dos 60% relatados originalmente, e 74,5% eficazes contra a variante Alfa, em comparação com uma estimativa original de 66% de eficácia.

“Apenas diferenças modestas na eficácia da vacina foram observadas com a variante Delta em comparação com a variante Alfa após o recebimento de duas doses de vacina”, escreveram pesquisadores da Public Health England no estudo.

PUBLICIDADE

Dados de Israel estimam uma menor eficácia da injeção da Pfizer contra doenças sintomáticas, embora a proteção contra doenças graves continue alta.

PHE havia dito anteriormente que a primeira dose de qualquer uma das vacinas era cerca de 33% eficaz contra a doença sintomática da variante Delta.

O estudo completo publicado na quarta-feira descobriu que uma dose da injeção da Pfizer foi 36% eficaz, e uma dose da vacina da AstraZeneca foi cerca de 30% eficaz.

PUBLICIDADE

“Nossa descoberta de eficácia reduzida após a primeira dose apoiaria os esforços para maximizar a absorção da vacina com duas doses entre grupos vulneráveis ​​no contexto da circulação da variante Delta”, disseram os autores do estudo.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.