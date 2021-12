Duas explosões atingem aeroporto de Cúcuta, na Colômbia, deixando 2 policiais mortos, diz mídia

Apoie o 247

Sputnik - Pelo menos dois policiais morreram nesta terça-feira (14) na cidade colombiana de Cúcuta, na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, após a mídia relatar duas fortes explosões nas proximidades do aeroporto Camilo Daza.

"Segundo informações das autoridades, na primeira explosão morreu a pessoa que manipulava o explosivo, enquanto no segundo ataque terrorista morreram dois policiais", disse o El Tiempo, o jornal de maior circulação nacional na Colômbia.

Segundo o governador do Norte de Santander, Silvano Serrano, a primeira pessoa a morrer tentou violar as cercas que limitam o território do aeroporto e o artefato explodiu. A segunda bomba foi detonada depois de aparentemente ter sido largada por duas pessoas no aeroporto. Foi essa explosão que matou os dois policiais.

Ainda de acordo com o El Tiempo, algumas versões indicavam que o ataque possa ter sido dirigido contra o prefeito de Cúcuta, Jairo Yáñez. No entanto, o prefeito já estava em um voo Cúcuta-Bogotá no momento das explosões.

Conforme os protocolos estabelecidos, as operações naquele terminal aéreo foram suspensas, enquanto as autoridades trabalham no local.

A Aeronáutica Civil reporta que as operações recomeçarão de acordo com o desenrolar dos acontecimentos e recomendou aos viajantes que planejam usar o aeroporto de Cúcuta que mantenham comunicação constante com as companhias aéreas.

