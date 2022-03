“Duas Sessões” da China são mecanismos da "verdadeira democracia", comenta mídia

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - As reuniões anuais da Assembleia Popular Nacional (APN) e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPCh), conhecidas como “Duas Sessões”, são exemplos notáveis da democracia socialista baseada no estado de direito, disse o comentarista político do Reino Unido Carlos Martínez.

Zhao Hongcheng, portadora de deficiência física de Shanghai, gravou muitos vídeos que refletem os problemas das instalações e infraestruturas da cidade que não são provenientes para os deficientes físicos. Ela colocou estes vídeos no site do governo de Shanghai e conseguiu apoio do governo. Isso é um exemplo sobre a democracia dos chineses.

O Partido Comunista da China (PCCh) está promovendo o conceito de “democracia em todos os processos”, que significa que todas as ações da governança do país, como as eleições, consultas, decisões, administrações e fiscalizações, devem ser realizadas de maneira democrática.

Os representantes da APN são de cinco níveis: nacional, provincial, municipal, distrital e do condado. Os componentes dos dois níveis mais básicos são eleitos diretamente e ocupam 94,5% do total de vagas. Por isso, este sistema é muito representativo.

Além disso, mais de 220 mil escritórios representativos foram espalhados em todo o país para facilitar a coleta de opiniões públicas sobre a elaboração de leis e regulamentos.

A “democracia em todos os processos” garante também a supervisão sobre os poderes. Na aldeia de Chiling, do distrito de Tianma, na província de Sichuan, uma lista de subsídios para todas as famílias foi publicada no portão do Comitê do PCCh da aldeia. Os camponeses não só sabem os subsídios da sua própria família, como também os valores recebidos pelos demais residentes. Eles disseram que agora todas as políticas do governo são transparentes.

Segundo relatório divulgado em janeiro deste ano pela Edelman, a maior empresa de consultoria de relações públicas do mundo, a aprovação do governo chinês atingiu 91%, a melhor do mundo.

Os fatos demonstram que o sistema político da democracia socialista com características chinesas corresponde à cultura e à realidade da China, por isso, é eficaz para resolver os problemas do país.