Do RT - O filósofo russo Aleksandr Dugin divulgou uma resposta ao carro-bomba de sábado nos arredores de Moscou, que pode ter como alvo ele, mas tirou a vida de sua filha Darya. Na segunda-feira, Dugin culpou o governo ucraniano pelo assassinato e disse que queria uma vitória militar em vez de vingança.

“Como você sabe, em um ato terrorista do regime nazista ucraniano, minha filha Darya foi brutalmente assassinada diante dos meus olhos em 20 de agosto, enquanto voltava do festival 'Tradição' perto de Moscou”, disse Dugin em comunicado divulgado por seu aliado. magnata conservador Konstantin Malofeyev.

Darya era “uma linda garota ortodoxa, patriota, correspondente militar, especialista em TV e filósofa. Seus discursos e reportagens sempre foram profundos, fundamentados e contidos. Ela nunca pediu violência ou guerra. Ela era uma estrela em ascensão no início de sua jornada”, escreveu Dugin. “ Os inimigos da Rússia mataram aqui desonrosamente, às escondidas.”

Tais atos de terrorismo querem quebrar a vontade dos russos, visando os melhores e mais vulneráveis ​​entre eles, disse Dugin, acrescentando que os terroristas não terão sucesso. Desejar uma simples vingança ou retribuição seria “muito mesquinho e anti-russo” , acrescentou.

“Em vez disso, precisamos da vitória”, escreveu Dugin. “Então vença, por favor!”

>>> Rússia identifica ucraniana Natalya Vovk como suspeita do assassinato de Darya Dugina

Dugina estava dirigindo o Toyota SUV de seu pai quando explodiu, levando as autoridades russas a suspeitar que a bomba era para ele. O FSB identificou o autor como a ucraniana Natalya Vovk, 43.

Na segunda-feira, o serviço de segurança russo divulgou um vídeo mostrando Vovk entrando no país moreno com placas da República Popular de Donetsk no mês passado. Ela estava acompanhada por sua filha adolescente, cujo sobrenome foi dado como Shaban. Vovk também foi registrada como alugando um apartamento no mesmo prédio de Moscou que Dugina e deixando o país às pressas no domingo – cruzando para a Estônia com placas ucranianas e seu cabelo tingido de loiro.

Vovk, sob o sobrenome Shaban, apareceu na lista de funcionários da Guarda Nacional Ucraniana que foi publicada em abril na internet russa. A doxx alegou que ela estava associada ao regimento neonazista “Azov” . A Ucrânia negou qualquer envolvimento oficial no atentado.

