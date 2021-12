'É altamente improvável' que o Reino Unido envie tropas à Ucrânia em caso de escalada, diz Defesa

Apoie o 247

Sputnik – É "altamente improvável" que o Reino Unido envie tropas à Ucrânia, no caso de a Rússia começar a implementar seus planos de escalada da situação em torno da Ucrânia, disse Ben Wallace, secretário de Defesa do Reino Unido.

"É um fato que [a Ucrânia] não é membro da OTAN, por isso é altamente improvável que alguém vá enviar tropas para a Ucrânia para desafiar a Rússia […] Não devemos enganar as pessoas sobre o que faríamos", afirmou Wallace citado pela revista The Spectator. O secretário de Defesa acrescentou que o povo ucraniano "está ciente disso".

No início de dezembro, o presidente dos EUA, Joe Biden, notou que nem os EUA nem a OTAN têm compromissos para defender a Ucrânia no caso de aumento de tensões. Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN disse também que, enquanto a Ucrânia não for membro da Aliança, não terá as mesmas garantias de segurança que os países da OTAN.

A Rússia tem repetidamente refutado alegações de países ocidentais e da Ucrânia de supostas "ações agressivas", dizendo que não tem quaisquer intenções de ameaçar ou invadir qualquer nação.

No entanto, recentemente Kiev e alguns países ocidentais têm expressado preocupação sobre o aumento de tropas da Rússia perto da fronteira ucraniana.

Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, Moscou movimenta as suas tropas dentro do seu território como acha necessário, e isso não é uma ameaça para ninguém e também não deve ser motivo de alarme para ninguém.

