"É assustadora a possibilidade de vitória da extrema direita no Chile", diz Celso Amorim

247 - O embaixador e ex-ministro Celso Amorim, em entrevista à TV 247 nesta segunda-feira (22), classificou como "assustadora" a possibilidade de eleição do ultradireitista José Antonio Kast a presidente do Chile.

Para ele, é momento de todos os democratas do planeta se unirem para combater o que pode vir a ser mais uma onda de ascensão da extrema direita ao poder, e não só no Chile. "É assustador, é assustador. Há três ou quatro meses, ninguém previa que isso ia acontecer. Eu continuo achando que ele vai ser derrotado no segundo turno. Penso que os democratas todos irão se unir. Mas é preciso ter clareza e visão de como se constrói essa aliança. Ela não ocorre gratuitamente também".

Para Celso Amorim, o mundo atualmente se divide entre democratas e fascistas. "É preciso entender: a principal contradição no mundo hoje é entre os que, digamos, têm uma visão democrática e os que têm uma visão fascista. Esse é o dilema do Chile hoje, esse é o dilema que terá que ser discutido na eleição brasileira e é o que vai aparecer na eleição da França, é o que tem ocorrido na Itália e em vários outros países".

"Estamos vivendo em um mundo que é assim: democratas, uni-vos", concluiu.

