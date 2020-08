É cubano o enfermeiro que salvou um bebê argelino que perdeu a mãe para a Covid-19

247 - Por José Llamos Camejo, para o Granma - Outra criança africana, neste caso um bebê argelino, perdeu muito cedo o ser que lhe deu vida. Saiu sem ela gaguejando a sílaba e a palavra sagrada; a primeira que todo ser humano tenta dizer: "ma, ma; mãe".

Esse mundo desigual e egoísta, que concentra poder e riqueza às custas da dor de milhões, de bebês órfãos e mães de coração partido; este mundo deixou outro inocente sem a mãe dele.

Duplamente emocionante, a notícia veio através de Tele Pinar, desta vez do local do evento: a província de Ouargla, no sul da Argélia, a mais de 9.200 quilômetros de Pinar del Río, lar de um "estranho" que atravessa esses limites e salvava a vida do bebê. Por alguma associação psicológica, quando descobri o que aconteceu, a memória me trouxe um nome: Angiel, outro anjo, abandonado há 12 anos, sob os escombros e a noite do Haiti.

Dizem que o terremoto derrubou a casinha precária de Angiel, e a pequena, sem a menor noção do que estava acontecendo, rastejou pela escuridão, até que sentiu algo delicado e ainda quente; Instintivamente, ela esperou até o amanhecer; era um braço de sua mãe, deitada sob os escombros.

No meio da tragédia, a garota viu alguns seres chorarem - também "estranhos" - que respiraram aliviados e a salvaram. Aqueles, como o enfermeiro de Pinar del Río, José Alberto Oliva, o salvador do garoto argelino, pertencem ao mesmo "exército"; são cubanos de batas brancas, chamados de "escravos" por comerciantes raivosos de ódio.

A mãe do inocente africano morreu de Covid-19 e a criança contraiu a doença. José Alberto, junto com outros colegas cubanos, ajudou a salvá-lo, apoiado por um método que eles chamam de "pele com pele, ou canguru". A imagem diz mais de um milhão de palavras; há José Alberto, com a criancinha apertada contra o peito; embalou-a e devolveu o calor levado pela pandemia.

O bebê está seguro, não fará parte das 15.000 crianças menores de cinco anos que morrem diariamente de pobreza e doenças curáveis, segundo a UNICEF.

Os inocentes e milhares como ele vivem e viverão porque milhares de cubanos andam pelo mundo, fazendo saltos de amor, mais altos e mais bonitos que os dos cangurus, para salvar vidas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.