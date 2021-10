'É hora de agir, e agir juntos', pede papa aos líderes do mundo

Apoie o 247

247 - "É hora de agir, e agir juntos" contra as mudanças climáticas, a pandemia e a pobreza, exortou o Papa Francisco em um texto divulgado neste domingo (31) pelo jornal italiano Il Corriere della Sera. A informação é do portal G1.

O texto faz parte do prefácio de um livro que será lançado em 12 de novembro com as reflexões e informes sobre a recepção da encíclica "Laudato si" de Francisco dedicada à defesa do meio ambiente.

É também uma mensagem aos líderes do G20 reunidos em Roma neste domingo, véspera da importante conferência sobre as mudanças climáticas em Glasgow (Reino Unido), que começa oficialmente na segunda-feira.

"Há uma crise ecológica, representada pelo 'grito da terra', e uma crise social, representada pelo 'grito dos pobres', que se tornaram mortais por uma crise sanitária: a pandemia de Covid-19", adverte o papa Francisco.

"No entanto, não esqueçamos que as crises também são janelas de oportunidades: são ocasiões para reconhecer e aprender com os erros do passado", escreve.

