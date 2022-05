'É hora de expulsar a Turquia da OTAN', diz presidente de think tank dos EUA

"É a hora de expulsar a Turquia da aliança. Deixe ir para a Rússia, para a China. Boa viagem", Daniel Pipes, presidente do think tank americano Middle East Forum edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A Turquia deve ser excluída da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) por causa de sua posição sobre a adesão de Suécia e Finlândia, disse Daniel Pipes, presidente do think tank americano Middle East Forum.

Em entrevista ao portal TVP World, Daniel Pipes falou sobre as recentes polêmicas envolvendo Turquia, Suécia, Finlândia e a OTAN.

O responsável pelo think tank Middle East Forum explicou que "a Turquia foi, de 1952 a 2002, um aliado muito bom para a OTAN, porém, nos últimos 20 anos, tem sido um aliado muito ruim. Nem mesmo um aliado", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O especialista norte-americano afirmou que o governo turco "busca políticas hostis à OTAN, é agressivo com membros da aliança, como a Grécia, se envolve na invasão da Síria, e ameaça a Europa com imigrantes sírios".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O governo turco vê a Europa como um relacionamento transacional", declarou o especialista, acrescentando que as recentes ações do governo turco devem ser classificadas como "chantagem".

"Não acho que a Turquia pertença à OTAN. Venho dizendo isso há uma década", disse ele, defendendo em seguida que "é a hora de expulsar a Turquia da aliança. Deixe ir para a Rússia, para a China. Boa viagem", concluiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pipes também enfatizou que a Turquia é um país importante, pois "tem o segundo maior exército da OTAN", acrescentando que as pessoas no Departamento de Defesa em Washington consideram o comportamento difícil da Turquia dentro da OTAN "temporário".

Pipes não compartilha dessa opinião, alegando que "a transformação da Turquia nos últimos 20 anos" faz do país um aliado mais próximo ao Irã, que não corresponde aos interesses da União Europeia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE