"É hora de virar a página, de unir e de curar", diz Joe Biden após Colégio Eleitoral confirmar sua eleição

247 com Reuters - O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o momento é de unir o país, após a reunião do Colégio Eleitoral nesta segunda-feira (14) confirmar sua eleição por 306 votos favoráveis, contra 232 votos do atual presidente Donald Trump.

"É hora de virar a página, de unir e de curar", afirmou Biden, prometendo esforços para a campanha de vacinação contra a Covid-19. "Nessa batalha pela alma da América, a democracia prevaleceu", acrescentou.

"A chama da democracia foi acesa nesta nação há muito tempo atrás. Agora sabemos que nada, nem mesmo uma pandemia ou um abuso de poder, pode extinguir essa chama", afirmou o presidente eleito em discurso em Wilmington, cidade onde Biden montou um bunker de transição.

Os votos do Colégio Eleitoral, tradicionalmente apenas uma confirmação formal, tomaram um significado maior neste ano por conta das muitas acusações de Trump, que diz sem apresentar evidências que houve fraude generalizada no processo eleitoral.

Com a votação sem surpresas no Colégio Eleitoral e o fracasso da campanha jurídica de Trump para reverter os resultados, as esperanças do atual presidente de se manter no poder irão se concentrar em uma reunião especial do Congresso no dia 6 de janeiro, quando as chances a favor dele são praticamente nulas.

Pessoa mais velha a se tornar presidente dos Estados Unidos, aos 78 anos, Biden deve discursar nesta noite sobre o Colégio Eleitoral e “a força e resiliência da nossa democracia”, afirmou sua equipe de transição em nota.

Mais cedo, os membros do Colégio Eleitoral da Geórgia, Pensilvânia e Wisconsin votaram em Biden, confirmando sua vitória nos Estados-chave que Trump tentou ganhar, sem sucesso, na Justiça.

No final do mês passado, Trump disse que deixaria a Casa Branca se o Colégio Eleitoral confirmasse a vitória de Biden, mas desde então continuou com sua campanha sem precedentes para reverter a derrota, abrindo sem sucesso uma série de processos para desafiar a contagem oficial de votos em alguns Estados.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais