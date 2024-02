É impossível resolver questões internacionais “quentes” sem a Rússia, diz diplomata na ONU

Apoie o 247

TASS - É impossível resolver questões internacionais urgentes sem a participação da Rússia e isto é óbvio para todos, disse o Representante Permanente Russo na ONU, Vasily Nebenzya, numa entrevista à TASS.

"Somos convidados a continuar a desempenhar um papel ativo na resolução de todas as questões internacionais 'quentes'. É óbvio para todos que não podem ser resolvidas sem a Rússia. Por isso continuamos a dizer a verdade e a propor soluções justas utilizando as oportunidades proporcionadas pela ONU", disse ele.

Entretanto, os representantes ocidentais nessas reuniões “reiteram repetidamente o mesmo”, afirmou o diplomata. "Eles realmente não têm nada a dizer, inclusive à população dos seus próprios países. Uma vez que todas as tentativas de suprimir e conquistar a Rússia, de submetê-la a uma derrota estratégica, chegaram a um beco sem saída", explicou.

A questão da sabotagem nos gasodutos Nord Stream continua na agenda do Conselho de Segurança da ONU e o Ocidente não será capaz de varrer o assunto para debaixo do tapete, acrescentou Nebenzya.

“A questão do ataque terrorista contra os oleodutos Nord Stream não desapareceu da agenda do Conselho de Segurança da ONU, não importa o quanto os nossos colegas ocidentais gostariam de abandonar o assunto”, disse ele.

O diplomata russo observou que os países ocidentais costumavam sabotar a discussão deste tema de várias maneiras no passado. “É precisamente por isso que planejamos manter a atenção do Conselho de Segurança focada nisso, tentando obter uma reação clara”, disse ele.

