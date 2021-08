Ecologistas se manifestam em Londres em solidariedade aos indígenas brasileiros

Rádio França Internacional - Aos gritos de "Fora Bolsonaro!", Centenas de pessoas se manifestaram nesta quarta-feira (25) em frente à embaixada do Brasil em Londres, depois da convocação de várias ONGs incluindo o movimento ambientalista Extinction Rebellion, em solidariedade aos milhares de indígenas brasileiros mobilizados contra as políticas do presidente de extrema direita Jair Bolsonaro.

"Parem o genocídio no Brasil agora!", "Luta pela vida" e "Não à armadilha do marco temporal", afirmavam os cartazes, em referência à nova legislação brasileira que pretende adotar o critério temporário para a demarcação das terras indígenas, reconhecendo como terras ancestrais apenas aquelas que foram ocupadas por eles quando a Constituição de 1988 foi promulgada.

O Supremo Tribunal Federal começa a se reunir nesta quarta-feira para decidir se essa "tese temporal" se aplica a uma reserva do estado de Sant Catarina (Sul), decisão que afetará dezenas de áreas em litígio durante anos.

PUBLICIDADE

“Estamos aqui em solidariedade com o movimento indígena no Brasil”, disse Sarah Shenker, 35, ativista do grupo Survival International. “A tese temporal é uma proposta de genocídio empurrada pelo governo e pela indústria agroalimentar para tirar os indígenas de suas terras”, denunciou. Estes últimos “são os melhores guardiões da natureza, protegem 80% da biodiversidade mundial e não sobreviverão sem as suas terras”, acrescentou.

Para Graham Gordon, 47, membro do grupo católico CAFOD, “é também um problema climático. A Amazônia está sendo destruída para produzir alimentos que consumimos no Ocidente”.

PUBLICIDADE

O grupo ambientalista Extinction Rebellion (XR) deu início a duas semanas de protestos e ações em Londres para pedir aos governos que ajam "com urgência" sobre a mudança climática. Esta rede de ativistas, formada no Reino Unido em 2018, usa regularmente a desobediência civil para destacar a inação do governo nas mudanças climáticas.

Leia a íntegra da matéria na Rádio França Internacional

PUBLICIDADE