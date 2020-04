Economia chinesa cai 6,8% no primeiro trimestre devido ao impacto do coronavírus

Xinhua - O produto interno bruto (PIB) da China foi de 20,65 trilhões de yuans (US$ 2,91 trilhões) no primeiro trimestre de 2020 em meio ao impacto da covid-19, uma baixa anualizada de 6,8%, mostraram nesta sexta-feira os dados do Departamento Nacional de Estatísticas (DNE).

O desenvolvimento econômico e social do país manteve-se no geral estável no primeiro trimestre do ano, afirmou o DNE em uma coletiva de imprensa, embora reconhecendo que o surto da covid-19 tem sido um teste severo.

Os dados mostraram que a produção do setor de serviços, que representa cerca de 60% do total do PIB, caiu 5,2%, enquanto a indústria primária e a secundária registraram baixas de 3,2% e 9,6%, respectivamente.

"A situação de controle e prevenção da epidemia continuou melhorando com uma interrupção básica na transmissão epidêmica no país", disse o DNE, acrescentando que a retomada do trabalho e da produção está acelerando e as indústrias fundamentais estão crescendo constantemente.

As cifras da sexta-feira apontaram que o mercado de trabalho da China melhorou ligeiramente em março, com a taxa de desemprego pesquisada nas áreas urbanas em 5,9%, queda de 0,3 ponto percentual ante o mês anterior.

