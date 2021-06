Economia chinesa continua sendo motor de crescimento para a economia mundial

Rádio Internacional da China - A China divulgou nesta quarta-feira (16) os dados econômicos do mês de maio. O resultado foi bem animador, com crescimento estável da produção industrial e de serviços, e a recuperação contínua das vendas e do investimento.

No mês passado, o valor agregado industrial registrou uma alta de 8,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. A manufatura de alta tecnologia chegou a crescer em 17,5%, com 166% para a área automobilística de nova energia.

A demanda interna também contribuiu para a boa performance econômica. Durante os feriados de 1º de maio, um total de 230 milhões de pessoas viajaram pelo país, com um faturamento de mais de 100 bilhões de yuans. Os índices do transporte ferroviário, aéreo e do setor de entretenimento mantiveram um nível acima de 58%.

A venda a varejo registrou o valor de cerca de 3,6 trilhões de yuans, uma alta de 12,4%. A recuperação do mercado de consumo possui um significado importante para a economia do país, já que o setor representou 60% do crescimento econômico nos últimos anos. Na semana passada, o Banco Mundial reajustou de 7,9% para 8,5% a perspectiva de crescimento da economia chinesa e prevê que o país contribuirá com mais de um quarto para o crescimento econômico mundial em 2021.

