Economia chinesa se recupera e PIB cresce 4,5% no primeiro trimestre de 2023

O presidente do Banco Popular da China, Yi Gang, reafirmou, na semana passada, que a economia vai crescer de acordo com a meta edit

Apoie o 247

ICL

247 - Segundo o Departamento Nacional de Estatísticas da China, o Produto Interno Bruto cresceu 4,5%, no período de janeiro a março, em relação ao ano anterior. A avaliação é que os gastos do consumidor e um aumento nos investimentos governamentais em infraestrutura ajudaram a impulsionar esse crescimento.

No mês passado, o governo chinês estabeleceu uma meta cautelosa de crescimento do PIB, de cerca de 5% para este ano. O resultado mostra que a economia do país asiático está em recuperação. Na área internacional, porém, surgem controvérsias. De acordo com a Bloomberg, os economistas estão divididos sobre se o governo precisa lançar mais estímulos para impulsionar a economia doméstica.

O presidente do Banco Popular da China (Banco Central), Yi Gang, reafirmou, na semana passada, que a economia vai crescer de acordo com a meta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.