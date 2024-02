Economia da Alemanha tem contração de 0,3% no 4º trimestre

Apoie o 247

(Reuters) - A economia da Alemanha encolheu 0,3% nos últimos três meses de 2023, informou a agência de estatísticas nesta sexta-feira, confirmando dados preliminares.

A agência também confirmou a contração no ano da economia alemã, com o Produto Interno Bruto recuando 0,3% em 2023.

