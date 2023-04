Economia da China em 2023 começa com crescimento mais rápido e confiança mais forte no mercado

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A economia da China cresceu a um ritmo mais rápido no primeiro trimestre de 2023, com os principais indicadores mostrando uma tendência ascendente e melhora nas expectativas do mercado.

O Produto Interno Bruto (PIB) chinês cresceu 4,5% no primeiro trimestre em relação ao ano passado, para 28,5 trilhões de yuans (US$ 4,14 trilhões), mostraram dados do Departamento Nacional de Estatísticas (DNE) nesta terça-feira.

O PIB da China cresceu 3% anualmente em 2022 e 2,9% anualmente no quarto trimestre do ano passado.

"A economia nacional da China teve um bom começo este ano e as expectativas do mercado tiveram uma melhora significativa", disse o porta-voz do DNE, Fu Linghui, em uma entrevista coletiva.

"No primeiro trimestre, a China garantiu uma transição suave na prevenção e controle da COVID-19 para a nova fase em um tempo relativamente curto", salientou Fu. "A produção e a demanda registraram uma recuperação estável, o emprego e os preços foram mantidos geralmente estáveis e a renda dos residentes continuou subindo."

O crescimento no segundo trimestre provavelmente será significativamente mais rápido do que o do primeiro, acrescentou Fu.

Um detalhamento dos dados mostrou melhorias nos principais indicadores, com as vendas no varejo de bens de consumo subindo 5,8% ano a ano no primeiro trimestre, revertendo um declínio de 2,7% no último trimestre do ano passado.

"Essas melhorias mostram que a demanda doméstica se expandiu gradualmente e as expectativas dos consumidores melhoraram", observou Fu.

A produção industrial de valor agregado aumentou 3% em termos anuais nos primeiros três meses, um aumento de 0,3 ponto percentual em relação ao nível do quarto trimestre de 2022.

O setor de serviços cresceu 5,4% ano a ano no período, com rápida expansão em uma ampla gama de indústrias baseadas em contato, desde hotelaria aos serviços de catering.

O investimento em ativos fixos subiu 5,1% em relação ao ano passado no primeiro trimestre e a taxa de desemprego urbano pesquisada ficou em 5,5%, de acordo com o DNE.

