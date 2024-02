Economia de Gaza levará décadas e dezenas de bilhões de dólares para ser recuperada, aponta relatório da Unctad

Apoie o 247

247 - A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) divulgou um relatório sobre a deterioração social e econômica em Gaza desde o início dos ataques de Israel, em 7 de outubro de 2023. O relatório quantifica a perda do PIB, os prazos de recuperação e os efeitos duradouros na pobreza e nos gastos familiares.

Utilizando imagens de satélite e dados oficiais, a Unctad estima atualmente que a economia de Gaza já havia contraído 4,5% nos primeiros três trimestres de 2023. No entanto, a operação militar acelerou significativamente o declínio, precipitando uma contração do PIB de 24% e uma queda de 26,1% no PIB per capita para o ano inteiro.

Se a operação militar atual terminasse imediatamente, com a reconstrução começando imediatamente e a tendência de crescimento de 2007-2022 persistisse com uma taxa média de crescimento de 0,4%, levaria até 2092 para que Gaza restaurasse os níveis de PIB de 2022, com o PIB per capita e as condições socioeconômicas continuamente declinando. No entanto, mesmo no cenário mais otimista, com um crescimento anual do PIB de 10%, ainda levaria até 2035 para que o PIB per capita de Gaza retornasse ao nível pré-bloqueio de 2006.

A recuperação da economia de Gaza exigirá um compromisso financeiro várias vezes superior aos 3,9 bilhões de dólares resultantes da operação militar de 2014 em Gaza e envolverá um esforço internacional coordenado para restaurar as condições socioeconômicas pré-conflito.

Economia de Gaza - As condições socioeconômicas em Gaza eram precárias em 2022 e na primeira metade de 2023, com mais de dois milhões de habitantes de Gaza confinados a um dos espaços mais densamente povoados do mundo, sofrendo acesso inadequado à água potável, fornecimento intermitente de eletricidade e sem um sistema de saneamento adequado. Dois terços da população viviam na pobreza e 45% da força de trabalho estava desempregada antes do início da última operação militar.

A avaliação da Unctad destaca que a restauração das condições socioeconômicas pré-conflito em Gaza levará décadas e exigirá ajuda estrangeira substancial. Até meados de 2023, dois milhões de habitantes de Gaza enfrentavam desafios que iam desde acesso inadequado à água e eletricidade até alto desemprego. A operação militar em curso deslocou 85% da população de Gaza, interrompendo as atividades econômicas e agravando ainda mais a pobreza e o desemprego.

Em dezembro de 2023, o desemprego disparou para 79,3%. Enquanto isso, 37.379 edifícios, equivalentes a 18% das estruturas totais da Faixa de Gaza, foram danificados ou destruídos pela operação militar. A Faixa de Gaza, onde metade da população são crianças, agora está praticamente inabitável, com pessoas sem fontes adequadas de renda, acesso à água, saneamento, saúde ou educação.

O relatório destaca a necessidade urgente de quebrar o ciclo de destruição econômica que tornou 80% da população dependente de ajuda internacional e adverte que retornar ao status pré-conflito não é uma opção. A possibilidade e a rapidez da recuperação em Gaza dependerão do término da operação militar, do envolvimento dos doadores e do desempenho subsequente do crescimento. Um cenário otimista sugere que, mesmo com um fim imediato dos combates, trazer Gaza de volta às condições socioeconômicas que prevaleciam antes do início do confronto atual levaria décadas sem um programa de recuperação devidamente financiado e totalmente apoiado pela comunidade internacional.

A avaliação da Unctad, no entanto, adverte que uma nova fase de reabilitação econômica não pode simplesmente ter como objetivo o retorno ao status pré-outubro de 2023. O círculo vicioso de destruição e reconstrução parcial precisa ser rompido. As limitações econômicas de Gaza, enraizadas em 56 anos de ocupação e um bloqueio de 17 anos, exigem uma compreensão aprofundada e estratégias realistas para desbloquear seu potencial de crescimento por meio de medidas que incluem a restauração do Aeroporto Internacional de Gaza (hoje inoperante), a construção de um porto marítimo e capacitar o governo palestino a desenvolver os campos de gás natural descobertos na década de 1990 no Mar Mediterrâneo ao largo da costa de Gaza para ajudar a financiar a reconstrução da infraestrutura.

O relatório enfatiza a importância de fornecer suporte orçamentário imediato e robusto ao governo palestino. Esse suporte ajudaria a evitar um colapso mais amplo, sustentando a governança, fornecendo serviços públicos essenciais e mantendo a demanda agregada por meio de pagamentos de salários e liquidação de dívidas ao setor privado. A ajuda estrangeira diminuiu de um total de 2 bilhões de dólares, ou 27% do PIB, em 2008, para 550 milhões de dólares, ou menos de 3% do PIB, em 2022.

A Unctad destaca que a resolução das crises em Gaza exige o término da operação militar e o levantamento do bloqueio, como passo crucial para a realização de uma solução de dois Estados ao longo das fronteiras de 1967, de acordo com o direito internacional e as relevantes resoluções das Nações Unidas.

Os doadores e a comunidade internacional são instados a reconhecer que as restrições na economia palestina, especificamente em Gaza, vão além do confronto recente.

