Economia do Reino Unido entra em recessão

247 - A economia do Reino Unido, a segunda maior da Europa, sofreu uma contração de 0,3% entre outubro e dezembro, superando as expectativas negativas após já ter registrado uma queda no período de julho a setembro. Esses números recentes levantam sérias dúvidas sobre a capacidade do primeiro-ministro Rishi Sunak em cumprir a promessa feita em janeiro do ano passado de revitalizar o crescimento econômico.

De acordo com informações da BBC News, ao longo de todo o ano de 2023, a economia britânica expandiu-se em míseros 0,1%. Excluindo os anos marcados pela pandemia de Covid-19, este nível de crescimento anual representa a taxa mais baixa desde 2009. Naquele ano, o Reino Unido, juntamente com outras grandes economias, lutava para se recuperar da crise financeira global, quando o fluxo de empréstimos bancários quase paralisou.

A persistente fragilidade econômica apresentada pelos últimos dados ressalta os desafios enfrentados pelo governo britânico para estimular a recuperação e estabelecer uma trajetória sólida de crescimento. As incertezas relacionadas ao impacto contínuo da pandemia, juntamente com questões estruturais e políticas, contribuem para um ambiente econômico desafiador.

À medida que o Reino Unido busca se recuperar do impacto da pandemia e enfrenta as consequências do Brexit, a pressão sobre Rishi Sunak para implementar políticas eficazes e sustentáveis de estímulo econômico aumenta consideravelmente.

