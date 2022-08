Economia dos Estados Unidos registra contração de 0,6% no segundo trimestre

O resultado está 0,3 ponto acima da estimativa preliminar veiculada no fim de julho (-0,9%) edit

(ANSA) - A economia dos Estados Unidos registrou contração de 0,6% no segundo trimestre, de acordo com dados revisados divulgados nesta quinta-feira (25) pelo Departamento do Comércio.

O resultado está 0,3 ponto acima da estimativa preliminar veiculada no fim de julho (-0,9%) e 0,1 ponto acima da expectativa do mercado (-0,7%), mas, ainda assim, coloca os EUA em recessão técnica, quando há dois trimestres consecutivos de queda.

Nos três primeiros meses de 2022, o produto interno bruto (PIB) americano já havia sofrido retração de 1,6%. A Casa Branca, no entanto, evita falar em recessão porque a renda interna bruta teve altas de 1,8% e 1,4% nos dois primeiros trimestres.

O governo também diz que o PIB vai se recuperar ainda neste ano, mas os números aferidos até o momento podem impactar nas eleições de meio de mandato, em novembro, quando o presidente democrata Joe Biden arrisca ver os republicanos retomarem a maioria no Congresso.

