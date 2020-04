Economias desenvolvidas vão encolher 35% em meio à pandemia, prevê Goldman Sachs

Em nota para clientes do banco, economista de Nova York Jan Hatzius também se manifestou sobre a situação de países emergentes, como o Brasil. "As economias emergentes precisarão de muito mais ajuda do mundo rico para passar pela cris", disse Hatzius edit

247 - O grupo financeiro Goldman Sachs divulgou nesta terça-feira, 14, que as economias mais desenvolvidas deverão encolher cerca de 35% neste trimestre, comparando com os três meses anteriores. É quatro vezes mais do que o recorde anterior em 2008, durante a crise financeira.

Segundo a agência Bloomberg, em nota para clientes do banco, economista de Nova York Jan Hatzius disse que a rapidez com que as economias irão se recuperar é uma questão em aberto, porque ninguém sabe com que rapidez as pessoas podem voltar ao trabalho.

“A resposta na Europa precisa ser ampliada, através de uma maior flexibilização financeira (e idealmente com financiamento central) e um compromisso mais incondicional 'o que for preciso' com a integridade da área do euro”, escreveu Hatzius.

O economista também se manifestou sobre as economias de países emergentes, como o Brasil. "As economias emergentes precisarão de muito mais ajuda do mundo rico para passar pela crise", afirmou.

