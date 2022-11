Editor do Wikileaks pede que Brasil pressione EUA por liberdade de Assange

Apoie o 247

ICL

247 - O islandês Kristinn Hrafnsson, 60, diz que não costuma falar de meandros políticos em entrevistas, mas afirma que seria hipócrita negar que foi a recente onda de eleições de políticos de esquerda na América Latina que o trouxe para a região.

Editor-chefe do Wikileaks, ele esteve na Colômbia de Gustavo Petro e, agora, está no Brasil, onde tenta um encontro com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O objetivo, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo, é buscar apoio para o caso de Julian Assange, fundador da plataforma hoje detido no Reino Unido.

