Editores do site indiano Newsclick são alvo de ataque de governo Modi

Brasil de Fato - Jornalistas do portal Newsclick, parceiro do Brasil de Fato na Índia, foram alvo de investigação na manhã desta terça-feira (9) em Nova Délhi, capital do país asiático. Entre os profissionais que estão retidos com oficiais do Estado indianos em suas casas e na sede do veículo de imprensa, sem nenhum tipo de acusação formal, estão o editor-chefe Prabir Purkayastha, o editor Pranjal e o responsável pelos recursos humanos e jornalista Amit Chakraborty.

O Newsclick é um portal de jornalismo independente que se consolidou como referência na cobertura dos protestos de camponeses indianos contra as políticas do atual primeiro-ministro, Narendra Modi. Em plena pandemia, o governo fez uma série de alterações na legislação que desprotegem os pequenos produtores, favorecem grandes empresas do agronegócio e ameaçam a segurança alimentar da população.

“A verdade prevalecerá. Temos plena fé no sistema legal”, pronunciou-se o veículo logo após as detenções, acrescentando que um comunicado completo sobre o ocorrido será divulgado somente após o término do processo.

De acordo com notícias divulgadas na imprensa, a agência de investigação do Ministério de Finanças (Enforcement Directorate), que é responsável por lidar com fraudes econômicas, invadiu a organização de mídia e residências de seus responsáveis com a justificativa de investigar um caso de lavagem de dinheiro.

O Brasil de Fato e outros seis projetos de mídia independente se manifestaram em solidariedade ao Newsclick: ARG Medios, da Argentina; New Frame, da África do Sul; BreakThrough News, dos Estados Unidos; Pan African Television, de Gana; e The Insight Newspaper, de Gana.

“Nós, um grupo de publicações de todo o mundo, nos unimos contra o assédio ao Newsclick, portal de notícias indiano. A detenção de seus editores e a difamação de sua reputação na imprensa é um movimento calculado para intimidar a cobertura da revolta dos camponeses e outras lutas de massa que estão ocorrendo na Índia”, diz o texto assinado por jornalistas desses veículos.

O governo Modi representa o chamado nacionalismo hindu e tem sido criticado por promover perseguições religiosas e cortes de direitos de trabalhadores.

