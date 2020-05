Eduardo Bolsonaro questiona mortes por Covid-19 nos EUA: há "supernotificação"

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) usou as redes sociais para questionar os números sobre o avanço da pandemia do novo coronavírus nos Estados Unidos. Segundo ele, os dados no país norte-americano estão sendo “supernotificados” e não subnotificados. Até esta terça-feira os EUA registravam 80.352 mortes em decorrência da Covid-19.

"Diretora do Departamento de Saúde do estado de Illinois-EUA diz que se uma pessoa, por exemplo, morre por causa de câncer, mas ao mesmo tempo tinha COVID, a morte é registrada como por COVID. Lá não há subnotificação e sim super notificação”, postou o parlamentar no Twitter.

Segundo reportagem do UOL, a postagem do parlamentar que chegou a ter o seu nome cogitado por Jair Bolsonaro para chefiar a embaixada do Brasil nos EUA, foi feita com base no perfil da comentarista e ativista conservadora norte-americana Candece Owens.

Em um vídeo datado do dia 19 de abril e postado por ela, a diretora do departamento de Saúde do estado de Illinois, Ngozi Ezike, aparece explicando como é feita a contagem das mortes no estado. Nesta terça-feira (12), porém, Ezike negou que os dados sobre a Covid-19 estejam sendo inflados.

"Soube que algumas pessoas disseram que o número de mortes foi inflado. Em Illinois, estamos reportando apenas as mortes confirmadas pelos laboratórios", disse.

Confira a postagem de Eduardo Bolsonaro sobre o assunto.

🇺🇸MORRER COM COVID x MORRER DE COVID



Diretora do Departamento de Saúde do estado de Illinois-EUA diz que se uma pessoa, por exemplo, morre por causa de câncer mas ao mesmo tempo tinha COVID, a morte é registrada como por COVID.



Lá não há subnotificação e sim super notificação. https://t.co/gMIb2i4Mlc — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 13, 2020

