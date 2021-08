Eficácia da Sputnik V contra a variante delta do coronavírus é de 83%, diz Rússia

O percentual é menor do que havia sido estimado pelos desenvolvedores da vacina russa edit

247 - O ministro da Saúde da Rússia, Mikhail Murashko, informou que o imunizante russo Sputnik V tem cerca de 83% de eficácia contra a variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia.

Os desenvolvedores da vacina afirmaram, em junho, que a Sputnik V era cerca de 90% eficaz contra a variante delta.

Em entrevista ao jornal Izvestia, o diretor do Instituto Gamaleya, Alexander Gintsburg, afirmou que o imunizante é seguro e eficaz contra todas as cepas do coronavírus.

O Gamaleya foi responsável pelo desenvolvimento da vacina.

