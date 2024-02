Egito diz que deslocamento de palestinos de Gaza é "inaceitável"

“Não é nossa intenção fornecer quaisquer áreas ou instalações seguras, mas necessariamente, se este for o caso, lidaremos com a humanidade necessária”, disse Sameh Shoukry edit

CAIRO (Reuters) - O ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito disse neste sábado que, embora seu país tratasse os civis de forma humana, o deslocamento de palestinos continuava a ser inaceitável.

“Não é nossa intenção fornecer quaisquer áreas ou instalações seguras, mas necessariamente, se este for o caso, lidaremos com a humanidade necessária”, disse Sameh Shoukry na Conferência de Segurança de Munique.

A Reuters informou na sexta-feira que o Egito estava preparando uma área na fronteira de Gaza que poderia acomodar os palestinos, caso uma ofensiva militar israelense em Rafah provoque um êxodo através da fronteira. Fontes descreveram isso como um movimento de contingência.

O Egito negou repetidamente ter feito tais preparativos.

"Isso é muito hipotético. Temos lidado constantemente com manutenção em nossa fronteira, então acho que estamos tirando conclusões precipitadas sobre o que essas atividades constituem", disse Shoukry sobre as atividades de construção vistas ao redor da fronteira.

Separadamente, o governador do Sinai do Norte disse no sábado que as forças armadas estão estabelecendo uma zona logística para receber ajuda para Gaza.

A área que está sendo implantada inclui estacionamento para caminhões, armazéns, escritórios administrativos e alojamento para motoristas, disse o governador.

O Egito tem repetidamente alertado para a possibilidade de a ofensiva de Israel em Gaza poder deslocar os palestinos para o Sinai -- algo que o Cairo diz ser completamente inaceitável --, ecoando avisos de estados árabes como a Jordânia.

