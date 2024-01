Egito e Palestina rejeitam agressão israelense e exigem cessar-fogo

Apoie o 247

Prensa Latina - Os presidentes egípcio, Abdel Fattah El-Sisi, e palestino, Mahmoud Abbas, exigiram nesta segunda-feira (8) o fim da agressão israelense aos palestinos e o reinício das conversações de paz para resolver o conflito com base em resoluções internacionais.

Ao receber Abbas no Palácio Ittihadiya da capital, El-Sisi afirmou que o Cairo está a fazer esforços com os atores regionais e globais para pressionar por um cessar-fogo na Faixa de Gaza e permitir a entrada imediata de ajuda humanitária em quantidades suficientes, explicou num comunicado.

Por sua vez, o visitante repassou os últimos acontecimentos nos territórios ocupados, sob o fogo da operação militar israelense.

Abbas agradeceu ao Egito pelo seu apoio histórico à causa palestina e pelos atuais esforços deste país para parar a guerra, que causou a morte de mais de 23.000 pessoas no enclave costeiro.

Ambos os líderes destacaram durante as conversações o papel fundamental desempenhado pela Autoridade Nacional Palestina e a necessidade de adotar medidas para lhe prestar apoio, no meio dos planos israelenses para destruí-la.

Salientaram que a causa palestina se encontra numa encruzilhada, o que requer o apoio da comunidade internacional para promover uma solução justa.

A este respeito, defenderam o estabelecimento de um Estado Palestino independente nas fronteiras de 1967 e reiteraram a sua rejeição categórica a qualquer tentativa de deslocar os habitantes dos territórios ocupados.

