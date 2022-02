El Salvador repreende EUA e alerta para não se intrometerem nos assuntos do país

Governo direitista de El Salvador está em contencioso com os EUA edit

Sputnik - O presidente salvadorenho Nayib Bukele disse aos EUA para "ficarem fora" dos assuntos de seu país depois que senadores norte-americanos expressaram preocupações sobre o bitcoin.

El Salvador é um país soberano e não uma colônia de Washington, que não tem o direito de se intrometer na decisão sobre a adoção do bitcoin, afirmou Nayib Bukele em resposta a um projeto de lei proposto por vários senadores americanos preocupados com a possibilidade.

"Nós não somos sua colônia, seu quintal ou jardim da frente. Fiquem fora dos nossos assuntos internos. Não tentem controlar algo que vocês não possam controlar", afirmou o líder salvadorenho, enfatizando que os EUA têm "jurisdição zero" em El Salvador, uma nação soberana e independente.

A adoção da criptomoeda por El Salvador "levanta sérias preocupações sobre a estabilidade econômica e integridade financeira" do país da América Central e "tem potencial para enfraquecer a política de sanções dos EUA, capacitando a China e as organizações criminosas", afirmou o republicano norte-americano Jim Risch.

Anteriormente, o conselho do Fundo Monetário Internacional (FMI) instou El Salvador a retirar do bitcoin o status de moeda legal.

A instituição sustenta que, devido aos grandes riscos, o bitcoin pode se tornar um grande obstáculo caso o país tente obter um empréstimo da organização.

El Salvador tornou a criptomoeda legal, equiparando-a ao mesmo status do dólar, em setembro do ano passado. A decisão fez do presidente salvadorenho Nayib Bukele, um ícone entre entusiastas de criptoativos.

