"Ele que se f**a", diz Trump sobre Netanyahu

Sputnik Brasil - Em recente entrevista ao jornalista israelense Barak Ravid, Donald Trump revela a verdadeira relação que teve com o ex-premiê de Israel, Benjamin Netanyahu.

Nesta entrevista, o ex-presidente dos EUA se queixou da falta de "lealdade" do antigo líder israelense, afirmando que, se ele não tivesse abandonado o acordo nuclear com Irã, "Israel talvez já tivesse sido destruído".

O ex-chefe de Estado dos EUA criticou severamente Benjamin Netanyahu por este ter parabenizado demasiado cedo o presidente norte-americano Joe Biden depois de ele ter ganho as eleições.

Em comentários divulgados nesta sexta-feira (10), Trump comentou a mensagem de felicitações de Netanyahu a Biden, que segundo ele chegou rápido demais após os resultados das eleições terem sido anunciados, resultados que, curiosamente, seguem sendo contestados por Trump.

"Ele [falou] muito cedo. Mais cedo que a maioria. Desde então, não tenho falado com ele. Ele que se f**a", disse Trump na entrevista.

Segundo escreve o Times of Israel, na verdade Netanyahu não foi um dos primeiros a felicitar Biden em novembro do ano passado, fazendo-o muitas horas depois de outros líderes mundiais.

A entrevista dada a Barak Ravid faz parte do novo livro do jornalista israelense sobre os acordos de normalização das relações entre Israel e países árabes, que foram negociados com a ajuda do governo Trump.

