Eleição de Trump não teria importância para o Brasil, diz Lula

247 - O presidente Lula afirmou nesta quinta-feira (8) que uma eventual eleição do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump não geraria riscos ao Brasil.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, ele ainda comparou Trump a Jair Bolsonaro: "Não acredito que a eleição de Trump terá influência na eleição brasileira, porque nunca teve. Ele é a loucura americana, o Bolsonaro é a loucura aqui".

Trump, republicano, é o principal rival do atual presidente dos EUA, Joe Biden, democrata e aliado de Lula. As eleições de 2024 nos EUA estão programadas para serem realizadas, em grande parte, no dia 5 de novembro de 2024.

