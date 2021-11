Eleição no Chile: pesquisas indicam vitória da esquerda no segundo turno

De acordo com o o instituto Pulso Ciudadano, Antonio Kast, que foi apelidado de “bolsonaro chileno” por conta de suas posições anti-LGBT, perderia no segundo turno por mais de seis pontos percentuais para Gabriel Boric, da Convergência Social, de esquerda edit

Revista Forum - No próximo dia 21 de novembro o Chile vai às urnas e deve ficar dividido entre a esquerda e a extrema direita. Neste momento, o candidato José Antonio Kast, do Partido Republicano, de extrema direita, e Gabriel Boric, da Convergência Social, de esquerda, estão empatados tecnicamente.

Segundo o instituto Pulso Ciudadano, que publicou pesquisa neste domingo (31), Kast tem 26,5% dos votos, e Boric 25%. Em terceiro lugar aparece a senadora democrata cristã Yasna Provoste, com 12,1%. Todavia, neste momento Antonio Kast, que foi apelidado de “bolsonaro chileno” por conta de suas posições anti-LGBT, perderia no segundo turno: Boric aparece com 42,9% e Kast com 36,8% (leia a íntegra na Revista Forum).

