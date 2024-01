Eleição presidencial tem largada nos Estados Unidos com favoritismo de Trump

Eleitores de Iowa realizam nesta segunda-feira a primária no estado, abrindo a disputa presidencial; Trump lidera com 56% edit

247 – O ex-presidente Donald Trump está mirando não apenas a vitória nas primárias republicanas de Iowa nesta segunda-feira, mas uma conquista expressiva. Os resultados de uma recente pesquisa da NBC News/Des Moines Register/Mediacom, divulgada no sábado, indicam que Trump lidera entre os novos eleitores com 56% o escolhendo como seu candidato preferido, segundo reportagem da NBC News .

Alex Latcham, diretor de campanha de Trump nos primeiros estados, destacou em uma entrevista por telefone que a força de Trump entre os novos participantes reflete sua popularidade mais ampla em Iowa, observando que Trump "transformou fundamentalmente a natureza deste estado". Iowa apoiou o ex-presidente democrata Barack Obama duas vezes antes de virar para Trump em 2016 e 2020.

Embora a campanha de Trump destaque que não está dependendo apenas dos votos dos novatos para garantir a vitória, a mobilização desse grupo poderia impulsionar sua margem de sucesso, conforme ele busca uma vitória decisiva. A mobilização desses eleitores pela primeira vez pode ser cara e demorada, dada a menor probabilidade de participação desses eleitores.

Além de Trump, outros candidatos, como Vivek Ramaswamy, também estão de olho nos novos participantes, especialmente os mais jovens. A campanha de Ramaswamy direcionou recursos para esforços digitais segmentados, como vídeos explicativos em plataformas como Instagram e TikTok, buscando atrair esses potenciais eleitores.

Nikki Haley e Ron DeSantis também estão ativamente buscando diferentes grupos de eleitores, enfatizando a importância da inclusão dentro do Partido Republicano. À medida que Iowa se prepara para temperaturas congelantes na noite de segunda-feira, o impacto dos novos participantes no resultado permanece incerto. Enquanto apoiadores de Trump expressam comprometimento inabalável, o sucesso dessa estratégia só será revelado à medida que as primárias se desenrolarem.

