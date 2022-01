Eleições na França: segundo pesquisa, quatro candidatos estão quase empatados atrás de Macron

Apoie o 247

Por Hadrien Mathoux, na revista Marianne - A primeira sondagem de opinião realizada entre 2.252 pessoas representativas da população francesa pelo Cluster17 para a revista "Marianne", utilizando um método inovador, sugere uma eleição presidencial particularmente apertada: atrás do presidente Emmanuel Macron, vêm os candidatos Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon, todos com percentuais próximos.

Para além dos resultados tradicionais, a pesquisa usou duas ferramentas de análise adicionais: a divisão da população francesa em 16 grupos “ideológicos”, o que permite uma análise mais detalhada das estratégias eleitorais e do potencial de voto de cada candidato. Além disso, o método original de cálculo da abstenção permite estimar um nível de participação plausível.

A primeira descoberta a lembrar é, evidentemente, a situação política extremamente indecisa que a pesquisa mostra: em primeiro lugar e em clara progressão, Emmanuel Macron (23%) tem uma vantagem confortável sobre os outros candidatos, quatro meses antes do primeiro turno. Atrás do chefe de Estado, por outro lado, há três rivais com pontuações quase idênticas: Valérie Pécresse (15%), Éric Zemmour (15%) e Marine Le Pen (14,5%).

Quanto a Jean-Luc Mélenchon (13%), ele está próximo deles e se beneficia do deserto apresentado pela esquerda: nem Yannick Jadot (4%), nem Anne Hidalgo (2%), nem Fabien Roussel (1,5%), nem Arnaud Montebourg (1,5%), nem mesmo a recém-chegada Christiane Taubira (4,5%) conseguem mobilizar tanto como o candidato da França Insubmissa. Percebe-se que os eleitores de Macron, Le Pen, Zemmour e Mélenchon se declaram mais certos do seu voto no próximo mês de abril do que os dos outros candidatos, incluindo Valérie Pécresse, que se apoia numa base mais frágil.

O estudo fornece elementos adicionais de análise. A elevada pontuação de Emmanuel Macron pode ser explicada por duas razões: o presidente atual mobiliza um elevado número de famílias políticas (mais de 20% em 9 de 16 famílias), mas também os grupos mais antigos e mais burgueses da população. Ele é hegemônico entre os centristas (88%), favorecido pelos social-democratas (49%), os social-republicanos (41%) e os liberais (37%). Assim, o chefe de Estado tem uma base sólida e motivada.

À direita, podemos medir o fracasso da estratégia da Marine Le Pen entre 2017 e hoje: enquanto ela pretendia alargar a sua base essencialmente constituída pelas classes trabalhadoras, a candidata da Frente Nacional viu Éric Zemmour capturar todos os segmentos das classes média e alta que cobiçava. É provável que tenha de recorrer novamente a uma linha "populista", uma vez que só se consegue manter graças à aproximação de operarios e empregados com os refratários (38%), os social-patriotas (41%) ou os eurocéticos (48%). Zemmour, por outro lado, não surpreende que conte com um forte apoio dos identitários (43%), mas se beneficia de um eleitorado mais variado.

À esquerda, Jean-Luc Mélenchon parece ser o único capaz de mobilizar os grupos populares, mesmo que permaneça numa clara minoria e abaixo do nível de 2017: os outros candidatos, muito fracos em geral, só atraem franceses das classes média ou alta, que têm formação universitária e vivem na sua maioria em capitais. Mélenchon se baseia em três pilares: uma popularidade quase intacta entre os multiculturalistas (41%), o grupo da esquerda cultural radical, e os solidários (44%), o grupo da esquerda histórica, bem como um elevado apoio entre os revoltados (50%), muitos dos quais vivem em bairros da periferia.

A sua possibilidade de chegar ao segundo turno dependerá da capacidade do seu partido, a França Insubmissa, de abordar duas categorias de eleitores mais difíceis de convencer, as classes médias que apoiam uma esquerda moderada (social-democratas, progressistas) e as classes trabalhadoras em busca de soluções mais radicais (refratários, eurocéticos, social-patriotas).

Os diferentes grupos de franceses de acordo com o Cluster17 são:

Identitários

Este grupo bastante masculino inclui aposentados, soldados, policiais, fazendeiros e comerciantes. Muito pessimistas sobre o futuro da França, eles abrigam posições radicais sobre as questões de migração. Em questões econômicas, eles aderem a um liberalismo de direita clássico.

Multiculturalistas

São professores, jornalistas, executivos do serviço público, ou atuam nos setores associativo e cultural e constituem a esquerda cultural. Autoproclamados “cidadãos do mundo”, eles defendem o acolhimento incondicional dos migrantes, o antirracismo inclusivo e o feminismo militante.

Os social-patriotas

Trabalhadores e empregados de baixa renda que vivem no campo ou na periferia. Extremamente hostil ao Islã e ao multiculturalismo; extremamente favorável à intervenção do Estado na economia, à proteção dos empregados e dos serviços públicos.

Conservadores

Franceses bastante idosos, pertencentes às classes populares e médias: fazendeiros, artesãos, pedreiros, encanadores, trabalhadores privados que ganham pouco, mas têm economias razoáveis. Defendem a ideia de uma França cristã ter de proteger a sua identidade, sem advogar o afastamento da União ou medidas radicais.

Os liberais

Vindos da burguesia, eles se distinguem por uma certa facilidade financeira. Executivos do setor privado, empresários ou em profissões liberais, eles se levantam contra o aumento dos impostos para os mais ricos, a jornada de trabalho de 35 horas, a assistência social e os serviços públicos.

Solidários

Esta é a esquerda histórica: classes populares e médias, pequenos funcionários públicos, técnicos, ferroviários, operários e artesãos, em grande parte não crentes. Eles vivem em pequenas cidades provinciais ou comunidades rurais, longe dos grandes centros urbanos. Sensibilidade marxista clara, eles apoiaram os “coletes amarelos”.

Centristas

O lado certo dos social-democratas: têm diplomas de prestígio, ganham bem, vivem em metrópoles e obtêm muita informação. Eles defendem a moderação, exceto em questões de construção europeia, que apoiam.

Refratários

França "colete amarelo" que funciona e sofre com a desindustrialização. Esta família muito feminina (com muitas mães solteiras ocupa posições sociais precárias, muitas vezes na área de serviços: cuidadora, ajudante de vida, caixa, motorista de entrega ... Expressa uma forte desconfiança em relação aos políticos e aos ricos.

Eurocéticos

Esses são pedreiros, motoristas de caminhão, empregadas domésticas e empregadas domésticas na periferia da França têm dificuldade para sobreviver e não são donos de suas casas. A grande maioria deles quer que a França saia da União Europeia.

O anti-assistencialismo

Pequenos patrões e artesãos de baixa renda dão um lugar importante ao mérito. Eles sentem que são as vacas-dinheiro de um sistema social que funciona em seu detrimento para alimentar grupos representados por imigrantes e funcionários públicos. Eles também são muito conservadores em questões sociais.

Social-democratas

Professores, executivos públicos ou privados, esses eleitores abastados com diplomas de alto nível e um forte capital cultural constituíram, historicamente, o coração da esquerda moderada na França; mas, há cinco anos, eles preferiam o Macron. Muito favoráveis ​​à construção europeia.

Progressistas

Eles são jovens urbanos, graduados, em grande parte de famílias ricas e abertas ao mundo. Este grupo, dois terços do sexo feminino e muito estudante, é caracterizado pelos seus compromissos: luta contra o aquecimento global, anti-racismo, feminismo, direitos LGBT…. Eles são mais moderados, senão indiferentes, no que diz respeito à economia.

Os rebeldes

Um grupo marcado por uma super-representação de franceses de origem norte-africana e de fé muçulmana. São pessoas da periferia, em situação social precária e com pouca escolaridade. Marcado anti-sistema, benevolência para com o Islã e conservadorismo em questões morais.

Os apolíticos

Grupo que vive em pequenas cidades e periferia da França, com poucas qualificações, pertencente às classes trabalhadoras. Abstêm-se em massa, aprendem pouco sobre o assunto e não costumam expressar opiniões fortes.

Republicanos Sociais

Esta França profunda é tradicional sem ser tradicionalista: moderadamente conservadora em questões de identidade, ela defende os fundamentos do modelo social francês (ajuda, serviços públicos), embora permaneça ligada à União Europeia. Ela oscila entre esquerda e direita.