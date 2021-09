Eleições parlamentares começam nesta sexta-feira na Rússia

Em Moscou e na parte central do país, os postos de votação já abriram e eleição vai até domingo edit

Sputnik - Nesta sexta-feira (17) os russos começam a ir às urnas para eleger os membros da Duma do Estado, a câmara baixa do Parlamento do país, bem como os legisladores regionais e governadores regionais e municipais.

Neste ano, as eleições duram três dias e decorrem de 17 a 19 de setembro. Em Moscou e na parte central do país, os postos de votação já abriram. A votação de três dias será concluída no domingo (19).

Há possibilidade de votar tanto on-line quanto de forma presencial. A votação eletrônica é possível em sete regiões russas, incluindo a capital.

No total, foram realizadas mais de 4.400 campanhas de diversos níveis em todas as 85 regiões da Rússia, com mais de 31 mil mandados em disputa.

A câmara baixa do Parlamento russo é eleita através de um sistema misto: 225 deputados – metade da Duma - são eleitos proporcionalmente por listas partidárias, e os outros 225 em circunscrições uninominais. Para as eleições foram registrados 23 partidos políticos e cerca de 74 mil candidatos aprovados pelo Comitê Eleitoral Central da Rússia.

O presidente Vladimir Putin chamou os russos a votar, dizendo ontem em uma mensagem de vídeo que "a eleição da nova composição [da Duma] é, sem dúvida, o evento mais importante na vida da nossa sociedade e país".

