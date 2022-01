“Elites não têm de concordar comigo, mas não precisam ter medo”, diz Boric, presidente eleito do Chile

Apoie o 247

247 - Destaque na política internacional nesta semana após anunciar seu gabinete , que será formado por maioria de mulheres, entre elas a neta de Salvador Allende, o presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, declarou em entrevista à BBC que as elites não precisam concordar com ele, “mas não precisam ter medo”.

“Parte da elite é muito egocêntrica, isso ainda é muito inato. Por viverem em uma posição privilegiada por tanto tempo, qualquer mudança gera a incerteza que a maioria dos chilenos vive no dia a dia. E isso gera rejeição. Uma rejeição um tanto atávica”, disse. “Espero, por um lado, que as elites deixem de ter medo de nós. Não espero que concordem comigo, mas espero que parem de ter medo de nós”, completou.

Prestes a completar 36 anos, idade que o habilita a se sentar na cadeira presidencial no Palácio La Moneda a partir de 11 de março, Boric disse que quis demonstrar, com a formação de uma equipe com “diferentes realidades educacionais”, como mencionou a jornalista Andrea Vial Herrera, de Santiago, “que o Chile é diverso”. Para ele, o calcanhar de Aquiles do país é “a desigualdade”.

Questionado se "é um homem de dúvidas ou de certezas", Boric respondeu: "sou um homem mais de dúvidas do que de certezas. É importante acompanhar as convicções que tenho com a possibilidade de duvidar delas, para melhorar. As pessoas que são muito seguras de si me geram um certo distanciamento".

Leia aqui a íntegra da entrevista na BBC.

