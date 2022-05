Elon Musk diz que pode morrer "sob circunstâncias misteriosas" após mensagem de oficial russo

Apoie o 247

ICL

247 - O bilionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo, postou no Twitter uma mensagem a seus seguidores: "se eu morrer sob circunstâncias misteriosas, foi legal ter conhecido vocês".

Um dia depois dessa postagem, Musk postou uma declaração do chefe da Roscomos, Dmitry Rogozin, à mídia russa. Nela, Rogozin fala sobre a chegada de produtos da Starlink, empresa de Musk, a integrantes do batalhão neonazista Azov em Mariupol, e diz que o bilionário vai ser responsabilizado.

"Elon Musk, portanto, está envolvido no fornecimento de equipamentos de comunicação militar às forças fascistas na Ucrânia. E, por isso, Elon, você será responsabilizado como um adulto -- não importa o quanto você se faça de bobo", diz a tradução.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o site RT, Musk e Rogozin já discutiram online antes. Em 2014, Rogozin comentou que os EUA deveriam usar um “trampolim” para enviar astronautas ao espaço, em referência à dependência de foguetes russos na época. Quando a SpaceX lançou dois astronautas da NASA para a Estação Espacial Internacional em 2020, Musk brincou dizendo que “o trampolim está funcionando”.



Rogozin respondeu que “amou” a piada de Musk, que então declarou em russo que estava “ansioso por uma cooperação mutuamente benéfica e próspera de longo prazo”. No entanto, se genuíno, o problema de Rogozin com Musk estar fornecendo equipamentos de comunicação para as forças neonazistas ucranianas parece mais sério.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já os seguidores americanos de Musk não conectaram a mensagem enigmática do bilionário com Rogozin. Em vez disso, eles brincaram que o bilionário deve ter “sujeira nos Clintons”, uma referência às misteriosas mortes de pessoas de alguma forma ligadas a Bill e Hillary Clinton, como o suicídio em 1993 do vice-conselheiro da Casa Branca Vince Foster, o fatal assalto do funcionário do Comitê Nacional Democrata Seth Rich em 2016 e a morte do pedófilo bilionário Jeffrey Epstein, que foi oficialmente considerada suicídio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

The word “Nazi” doesn’t mean what he seems to think it does pic.twitter.com/pk9SQhBOsG — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE