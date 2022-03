Elon Musk sugere que Europa retome projetos de usinas nucleares

Segundo o CEO da SpaceX e da Tesla, a energia nuclear é “muito melhor do que a queima de hidrocarbonetos” edit

Apoie o 247

ICL

RT - O CEO da SpaceX e da Tesla, Elon Musk, pediu neste domingo (6), em meio ao conflito militar da Rússia com a Ucrânia, que a Europa reinicie suas usinas nucleares inativas e expanda sua atual produção de energia.

Em uma série de postagens no Twitter, Musk escreveu que é agora “extremamente óbvio que a Europa deve reiniciar usinas nucleares inativas e aumentar a produção de energia das existentes”.

“Isso é crítico para a segurança nacional e internacional”, alertou, enquanto o Ocidente continua a sancionar a Rússia pelo conflito na Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Musk também argumentou que a energia nuclear era “muito melhor para o aquecimento global do que a queima de hidrocarbonetos” e rejeitou as preocupações com a radiação ao prometer “comer alimentos cultivados localmente na TV” perto de usinas nucleares que o público considera “as piores”.

Apesar dos apelos de Musk, provavelmente levaria anos para a Europa reiniciar suas usinas nucleares, que foram gradualmente fechadas em todo o continente em favor de compromissos de energia verde.

A Alemanha fechou metade de suas usinas nucleares em dezembro como parte do plano do país de eliminar gradualmente a energia nuclear após o desastre nuclear de Fukushima em 2011. No mesmo mês, a Bélgica chegou a um acordo para fechar suas usinas nucleares até 2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A França continua sendo um dos poucos países europeus a manter a energia nuclear, com o presidente francês Emmanuel Macron anunciando a construção de seis novos reatores no mês passado.

Na sexta-feira, Musk também pediu que o Ocidente “aumente a produção de petróleo e gás imediatamente”, argumentando que “tempos extraordinários exigem medidas extraordinárias”.

“Obviamente, isso afetaria negativamente a Tesla, mas as soluções de energia sustentável simplesmente não podem reagir instantaneamente para compensar as exportações russas de petróleo e gás”, disse ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: