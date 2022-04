Elon Musk usa Signal para tratar de negócios no Brasil

Musk anunciou nesta segunda-feira (25) a compra do Twitter por U$$ 44 bilhões edit

247 - Dono do Twitter, o bilionário sul-africano e homem mais rico do mundo, Elon Musk, prefere usar a plataforma Signal para tratar de negócios com o Brasil.

O CEO da Tesla que desde janeiro tem negócios no Brasil - a Anatel autorizou a Starlink, que também é dele, a oferecer serviço de satélite a brasileiros até 2027 - usa aplicativo Signal para se comunicar com autoridades brasileiras, informa o jornal O Estado de S. Paulo.

O aplicativo de mensagens é utilizado também por Jair Bolsonaro, que não aprecia as regras de moderação do Twitter e defende que seguidores troquem a rede por outras, como a Signal e a Gettr, criada por aliados de Donald Trump.

