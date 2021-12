Em 2021, ocorreram na Colômbia 92 massacres, com o assassinato de 168 líderes sociais

A Organização Não Governamental Indepaz informa que entre 1º de janeiro e 24 de dezembro, 48 signatários do Acordo de Paz também foram assassinados edit

247 - O Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e a Paz (Indepaz) da Colômbia divulgou nas últimas horas que até o momento em 2021, 92 massacres foram cometidos naquele país e 168 lideranças sociais e 48 signatários do Acordo de Paz foram assassinados.

Em seu relatório “Números da violência nas regiões 2021”, que inclui os acontecimentos ocorridos entre 1º de janeiro e 24 de dezembro, o Indepaz detalha que 326 pessoas morreram nos massacres, ocorridos em 70 municípios de 20 departamentos.

Entre os 168 líderes sociais assassinados estavam 26 mulheres. No caso dos 48 signatários, quatro eram mulheres.

O relatório especifica que Cauca e Antioquia aparecem como os departamentos com mais massacres (14 cada), seguidos por Valle del Cauca e Nariño. Antioquia se repete na balança de mais vítimas devido aos massacres (com 52), com Valle del Cauca, Cauca e Nariño atrás.

Um município localizado ao norte do departamento de Cauca, denominado Santander de Quilichao, registrou o maior número de massacres (5).

Os assassinatos contra líderes sociais se concentraram em 108 municípios em 25 departamentos. Entre os que perderam a vida estavam 55 indígenas, 37 civis e 29 comunais.

Desde a assinatura do Acordo de Paz (novembro de 2016) até o momento, foram cometidos 1.283 assassinatos de líderes, dos quais 885 ocorreram durante a gestão do presidente Iván Duque.

De acordo com o relatório, a presença ou atividade de grupos armados ilegais é relatada em praticamente todos os departamentos do país.