Em 3 de abril de 1968, Martin Luther King fez um de seus mais importantes discursos

Apoie o 247

ICL

247 – O discurso "I've Been to the Mountaintop" (Eu Estive no Pico da Montanha, em tradução livre) é considerado um dos discursos mais importantes na história dos direitos civis dos Estados Unidos. Ele foi proferido pelo líder dos direitos civis Martin Luther King Jr. no dia 3 de abril de 1968, em Memphis, Tennessee, um dia antes de seu assassinato.

O discurso é lembrado por várias razões. Primeiro, ele foi pronunciado no contexto de uma greve de lixeiros afro-americanos em Memphis, que King havia viajado para apoiar. Ele pediu a unidade entre os trabalhadores e apoiou sua luta por salários justos e condições de trabalho decentes.

Segundo, o discurso é lembrado por sua mensagem inspiradora de esperança e igualdade racial. King usou metáforas bíblicas para falar sobre a luta dos afro-americanos por justiça, destacando a necessidade de continuar lutando por direitos iguais mesmo quando o caminho parece difícil.

Terceiro, o discurso é lembrado por incluir uma previsão sombria do próprio assassinato de King. Ele disse: "Eu não sei o que vai acontecer agora. Temos alguns dias difíceis pela frente. Mas isso realmente não importa comigo agora, porque eu estive no topo da montanha. E eu não me importo."

O discurso "I've Been to the Mountaintop" continua sendo um testemunho poderoso da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, e é frequentemente lembrado como uma das últimas grandes intervenções de King antes de sua morte trágica.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.