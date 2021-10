Em artigo na revista teórica do Partido Comunista, Xi Jinping pede para desenvolver tradições revolucionárias

"A tradição gloriosa e o estilo de trabalho do Partido ajudam a fortalecer as convicções e a unir forças" edit

247 - A revista "Qiushi", veículo teórico do Partido Comunista da China (PCCh) divulga nesta sexta-feira (1º de outubro) um importante artigo do secretário-geral do Comitê Central do Partido, Xi Jinping. Ele pede que se compreenda e pratique bem o marxismo, que se reforce a confiança no caminho socialista e na teoria.

Usando metáforas, o dirigente pede o bom uso do "recurso vermelho e a sucessão do sangue revolucionário" para criar novas conquistas dignas da história e do povo.

Xi Jinpig, também presidente do país, escreve que os "recursos revolucionários vermelhos" consistem em um testemunho da luta árdua e brilhante do Partido e um tesouro espiritual muito precioso.

A tradição gloriosa e o estilo de trabalho do Partido ajudam a fortalecer as convicções e a unir forças. Igualmente as experiências e práticas podem inspirar novos conhecimentos e endurecer o caráter. “Vamos proteger e construir bem a nossa nação salva por mártires revolucionários e nos esforçar para alcançar novas conquistas que não defraudarão as expectativas dos heróis”, acentuou.

O artigo aponta ainda que é preciso aprender, compreender e praticar bem o marxismo, reforçar a confiança no caminho socialista, na teoria, no sistema e na cultura, bem como inspirar-se no grande espírito formado ao longo do centenário do Partido para se empenhar em todos os aspectos nas façanhas do Partido e do governo.

Fonte: Rádio Internacional da China

