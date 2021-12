Em ato de provocação à China, EUA e aliados ajudam Taiwan a formar frota de submarinos

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A ilha de Taiwan, considerada pela China continental como uma província rebelde, está recrutando em segredo tecnologia de todo o mundo para construir uma força de submarinos, alegando ameaça de invasão do país socialista.

Reportagem da Folha de S.Paulo aponta que diversas empresas estrangeiras de tecnologia de submarinos estão colaborando, com a aprovação de seus governos, com um programa sigiloso de construção de submarinos em Taiwan.

Uma investigação da Reuters descobriu que Taiwan vem discretamente adquirindo tecnologia, componentes e expertise de pelo menos sete países para ajudá-la a formar uma frota de submarinos com o potencial de provocar danos sérios a seus adversários no caso de um ataque da China.

PUBLICIDADE

O principal fornecedor internacional de armas à ilha, os Estados Unidos, fornece tecnologia chave, incluindo sonares e componentes de sistemas de combate.

Empresas do setor de defesa do Reino Unido também estão dando apoio crucial a Taiwan , que conseguiu igualmente contratar engenheiros, técnicos e ex-oficiais navais de pelo menos cinco outros países: Austrália, Coreia do Sul, Índia, Espanha e Canadá.

PUBLICIDADE

Um porta-voz do Ministério do Exterior chinês disse que "as autoridades taiwanesas estão conspirando com forças externas" . Os países em questão, disse o porta-voz em comunicado, deveriam abster-se de participar do esforço dos submarinos, "cancelar laços militares com Taiwan e parar de apoiar as forças secessionistas que defendem a ‘independência de Taiwan’". Esses países "estão brincando com fogo, e quem brinca com fogo vai se queimar", disse o porta-voz.

PUBLICIDADE