Em Bruxelas, Zelensky agradece apoio da UE e pede mais armas

Apoie o 247

ICL

Deutsche Welle - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniu nesta quinta-feira (09) com autoridades da União Europeia (UE) em Bruxelas e encaminhou um pedido por maior rapidez na entrega de armamentos, além do envio de aviões de combate para reforçar as defesas do país.

Kiev se preocupa com novas ofensivas das tropas russas após o fim do inverno no Hemisfério Norte (oficialmente 20 de março), com suas linhas de defesa sob forte pressão no leste e sul do país.

Na véspera, Zelensky esteve no Reino Unido para encontros com lideranças políticas, como o premiê Rishi Sunak e o rei Charles 3º, e na França, onde foi recebido pelo presidente Emmanuel Macron e pelo chanceler alemão, Olaf Scholz. Em todas as escalas de seu giro pela Europa, Zelensky tinha a mesma agenda: pedir novas remessas de armamentos pesados, acrescentando os caças à demandas ucranianas.

Leia a íntegra na DW.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.