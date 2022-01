Em busca da legitimidade internacional: Talibã e Ocidente se reúnem em Oslo

Apoie o 247

247 - Dando um passo na direção do reconhecimento pela comunidade internacional, o Talibã, grupo governante do Afeganistão, se reuniu com diplomatas ocidentais em Oslo, capital da Noruega, nesta sexta-feira (24).

Segundo a Al Jazeera, as negociações são por concessões em direitos das mulheres em troca da liberação dos recursos afegãos congelados nos Estados Unidos. Os Talibãs também esperam que o Ocidente contribua em conferir legitimidade ao Talibã, segundo o Le Monde. Atualmente, nenhum Estado reconhece o governo Talibã.

Mulheres afegãs da sociedade civil pediram direitos às mulheres, como a garantia de que as meninas possam ir à escola e a inclusão de mulheres no governo. As representantes da sociedade civil são: Mahbooba Saraj, Huda Khamosh, Gul Ghotai Jasor, Masouda Karokhel, Shah Gul Rezai and Jamila Afghan, segundo a ToloNews.

Um dos principais objetivos é garantir mais assistência humanitária ao país, onde 23 milhões de pessoas estão ameaçadas pela fome.

A Noruega sublinhou ainda que estas discussões “não constituem legitimação ou reconhecimento”, mas que, face à emergência humanitária, era necessário “falar com as autoridades que de facto governam o país”. Contudo, o acadêmico afegão Zakir Jalaly, que integra o governo em formação, fala no sentido de que a reunião reforçou o caráter "provisório" do governo Talibã, o que já seria um sinal de aceitação.

