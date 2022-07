Em carta a jovens de Taiwan, Xi Jinping incentiva trabalho conjunto pela revitalização da nação chinesa

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, respondeu no dia 11 aos jovens de Taiwan que estão participando do 20º Fórum da Juventude do Estreito na cidade de Xiamen. Em sua carta, o presidente chinês encorajou os jovens dos dois lados do Estreito de Taiwan a trabalhar em conjunto para realizar a grande revitalização da nação chinesa.

Xi Jinping disse que está satisfeito com o evento que permitiu a mais jovens de Taiwan conhecerem a parte continental, encontrar oportunidades para realizarem seus sonhos, experimentar as grandes mudanças do desenvolvimento do país e sentir o carinho dos compatriotas da parte continental.

O presidente chinês enfatizou que o futuro da nação depende da juventude. Segundo ele, a parte continental criará, como sempre, condições favoráveis para promover os intercâmbios entre os jovens de ambos os lados do estreito e facilitará o processo para a juventude de Taiwan estudar, trabalhar e fazer negócios na parte continental.

Xi Jinping também pediu aos jovens participantes do fórum compartilharem suas experiências na parte continental para que mais jovens da ilha possam conhecer melhor a parte continental, deixando a juventude brilhar no processo de realização da grande revitalização nacional.

