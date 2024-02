Em Carta ao secretário-geral da ONU, Irã pede ação contra a ameaça de ataque a Rafah

Apoie o 247

247 - O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Hosein Amir Abdolahian, numa carta dirigida ao Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, alerta que qualquer ataque militar à cidade de Rafah seria mais uma etapa do genocídio da nação palestina por do regime israelense e apela a esta organização, no cumprimento dos seus deveres, para que evite a ocorrência de novos crimes israelitas contra os palestinianos, em particular, os refugiados no sul de Gaza, informa o canal iraniano HispanTV.

“De acordo com as minhas cartas anteriores sobre a invasão genocida da Faixa de Gaza pelo regime de ocupação israelita, sinto-me obrigado a realçar, mais uma vez, a responsabilidade das Nações Unidas em agir rápida e resolutamente para impedir novos massacres do povo palestiniano”, escreve o chanceler iraniano..

Amir Abdolahian enfatiza que é elevado número de pessoas inocentes mortas e feridas, bem como a intensidade das demolições em Gaza durante os últimos quatro meses de “ataques implacáveis ​​a Gaza” e aponta que esse número de mortos é a provas visível “de uma conspiração premeditada para exterminar uma nação inteira, nomeadamente através da sua remoção forçada das zonas ocupadas da Palestina”.

“Até 18 de Fevereiro de 2024, quase 30 MIL palestinos, a maioria deles crianças e mulheres, foram brutalmente assassinados, enquanto mais de 7.000 pessoas permaneciam soterradas sob edifícios desabados e mais de 60.000 ficaram feridas. A vingança genocida de Israel não poupou ninguém que vivia na Palestina ocupada, uma vez que mais de 85 jornalistas e mais de 135 trabalhadores humanitários da UNRWA também foram brutalmente atacados.”

“A comunidade internacional não deve permitir que tal massacre ocorra. Qualquer ofensiva militar contra Rafah seria, sem dúvida, considerada mais uma fase do genocídio israelita da nação palestiniana. É imperativo que o sistema das Nações Unidas cumpra as suas responsabilidades nesta conjuntura crítica e evite novas atrocidades em massa contra os palestinianos que se refugiaram em Rafah”, escreve Abdolahian.

