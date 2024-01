Em carta, Biden chama Lula de "amigo" e diz que "ainda temos muito a realizar"

Apoie o 247

247 - Em uma troca de correspondências, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente Lula (PT) reafirmaram a parceria entre Brasil e os EUA para preservar e fortalecer a democracia. Em 17 de janeiro, conforme revela Natuza Nery, no g1, Biden enviou carta a Lula chamando-o de "amigo" e ressaltando a importância de ambos estarem unidos pela democracia. "Meu amigo, ainda temos muito a realizar. Como você afirmou com tanta razão em seu discurso marcando o triste aniversário da tentativa de golpe de Estado no Brasil, a democracia nunca está pronta, precisa ser construída e cuidada todos os dias'".

Biden fez referência ao discurso proferido por Lula no aniversário dos ataques golpistas ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Os ataques golpistas no Brasil apresentam semelhanças com os eventos que transcorreram nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores do ex-presidente republicano Donald Trump invadiram o Capitólio em protesto contra a derrota nas eleições. Em ambos os casos, a recusa em aceitar os resultados eleitorais levou a tentativas de golpe.

No último dia 23, Lula respondeu à carta de Biden, estendendo um convite ao presidente estadunidense para visitar o Brasil. Em sua correspondência, Lula ressaltou a boa relação entre os dois países e destacou o aniversário de 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos.

A iniciativa de Lula em convidar Biden visa fortalecer os laços entre as nações em um momento crucial para o presidente norte-americano, que enfrentará uma árdua campanha para conquistar a reeleição em novembro deste ano.

