Em carta, congressistas dos EUA instam Biden a acabar com 'ajuda desenfreada' à Ucrânia

Republicanos dizem que a estratégia da administração Biden só leva a um prolongamento do conflito e "mais violência", o que aumenta a ameaça de um confronto direto com a Rússia

Sputnik - Um grupo de 19 congressistas republicanos dos EUA escreveu ao presidente Joe Biden pedindo o fim da "ajuda desenfreada" à Ucrânia, diz o jornal The Hill.

"Estamos profundamente preocupados que a trajetória da ajuda dos EUA aos esforços ucranianos ameace uma nova escalada e careça da tão necessária clareza estratégica", escreveram os legisladores em sua carta a Biden na quinta-feira (21).

Segundo os congressistas, a estratégia atual da administração Biden – ajuda constante e sanções – só leva a um prolongamento do conflito e "mais violência", o que aumenta a ameaça de um confronto direto com a Rússia.

"A ajuda desenfreada dos EUA à Ucrânia deve chegar ao fim e nos oporemos com firmeza a todos os pacotes de ajuda futuros."

Os republicanos instam a Casa Branca a se concentrar em seus próprios recursos militares e econômicos.

"Nossos interesses nacionais, e os do povo ucraniano, são melhor servidos incentivando as negociações que são urgentemente necessárias para levar este conflito a uma solução", dizem eles.

Além disso, os autores da carta consideram irresponsável fornecer ajuda militar a um país conhecido pela corrupção, enquanto os americanos sofrem com a inflação e o aumento da dívida pública.

Segundo eles, em tal ambiente a capacidade dos EUA de responder a possíveis ameaças está diminuindo, enquanto a Rússia e a China estão se aproximando e se fortalecendo.

Nesta semana, o Pentágono anunciou mais um pacote de ajuda militar de US$ 325 milhões (R$ 1,64 bilhão) para Kiev, e os EUA já gastaram mais de US$ 36 bilhões (R$ 181 bilhões) no total desde o início da operação especial russa.

